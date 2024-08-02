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Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 5 yaralı

İHA
Giriş: 02.08.2024 12:09
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Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 5 yaralı

Manavgat'ta trafik ışıklarında bekleyen araçlara arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, araç sürücüsünün 1.54 promil alkollü olduğu belirlendi.

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