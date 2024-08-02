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Adıyaman'da sarı benekli semender görüldü

İHA
Giriş: 02.08.2024 12:11 Güncelleme: 02.08.2024 12:20
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Adıyaman’da sarı benekli semender görüldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Güzelçay köyünde türüne az rastlanan ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan sarı benekli semender görüldü.

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