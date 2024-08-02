Otomobille dereye uçtu! Sıkışan yaralıyı AFAD kurtardı

Yoldaki diğer sürücülerin kazayı fark etmeleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Bunun üzerine kaza mahalline jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Su akan derede otomobil içerisinde sıkışan yaralı sürücü boğulmaktan AFAD ekipleri başta olmak üzere diğer ekiplerinde yardımıyla araçtan çıkarılarak sedyeyle ambulansa taşındı.



Yaralı sürücü Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.