02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Faydaları saymakla bitmeyen lezzet: Karadut özü

İHA
Giriş: 02.08.2024 12:22 Güncelleme: 02.08.2024 12:22
ABONE OL
Faydaları saymakla bitmeyen lezzet: Karadut özü

Batı Avrupa'dan Çin'e kadar geniş bir coğrafyada hâkimiyet süren karadut meyvesinden elde edilen karadut özü, bunaltıcı havalarda maden suyu ile karıştırılarak yaz içeceği 'karadut şurubu' olarak da tüketilebiliyor. Uzmanlar, başta 6 yaş grubu çocuklar bağışıklık sistemini geliştirirken, yaşlılarda ise beyin ve kalp sağlığı, kalp tıkanıklığı gibi bir çok rahatsızlığa faydalı olduğuna dikkat çekiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör