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Yola fırlayan küçük çocuğa araç böyle çarptı

İHA
Giriş: 01.08.2024 14:53 Güncelleme: 01.08.2024 14:53
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Yola fırlayan küçük çocuğa araç böyle çarptı

Adana'da yola fırlayan küçük çocuğa hafif ticari araç hafif ticari aracın çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri küçük çocuk hafif sıyrıklarla olayı atlattı.

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