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Çırçır Tepesi'ndeki yangın korkuttu

İHA
Giriş: 01.08.2024 14:55
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Çırçır Tepesi’ndeki yangın korkuttu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Çırçır Tepesi'nde otluk alanda meydana gelen yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

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