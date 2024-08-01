Yaya üst geçidi yerine caddeden geçmek isterken canından oldu

Yaralanan şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de kaza mahallinde inceleme yaptı. Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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