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Yol kenarındaki otlar tehlike oluşturuyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 13:42
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Yol kenarındaki otlar tehlike oluşturuyor

Aydın'ın Koçarlı İncirliova ilçeleri arasında kalan bölünmüş yoldaki kuru otlar muhtemel bir yangına davetiye çıkarırken, trafiği de olumsuz etkiliyor.

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