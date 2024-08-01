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Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 13:40
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Bursa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

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