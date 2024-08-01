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Kereste atölyesinde yangın: Facianın eşiğinden dönüldü

İHA
Giriş: 01.08.2024 14:01 Güncelleme: 01.08.2024 14:01
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Kereste atölyesinde yangın: Facianın eşiğinden dönüldü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kereste atölyesinde spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangına kısa sürede müdahale edilmesi muhtemel facianın önüne geçti.

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