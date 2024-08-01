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Traktör ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Giriş: 01.08.2024 15:25 Güncelleme: 01.08.2024 15:32
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Traktör ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Amasya'da traktör ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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