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Fethiye'de Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 15:23
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Fethiye’de Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Fethiye'de gerçekleştirilen 'Huzur ve güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı.

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