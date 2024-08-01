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PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 15:25
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PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK şüphelisi F.K. yakalandı.

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