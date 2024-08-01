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Karaman’da çoban köpeğinin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı

İHA
Giriş: 01.08.2024 14:49 Güncelleme: 01.08.2024 14:50
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Karaman’da çoban köpeğinin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Karaman’da çoban köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

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