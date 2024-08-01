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Taksi durağına gizemli telefon: "Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak, canınızı kurtarın"

İHA
Giriş: 01.08.2024 14:05 Güncelleme: 01.08.2024 14:06
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Taksi durağına gizemli telefon: Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak, canınızı kurtarın

Zonguldak’ta gizli numaradan taksi durağını arayan bir kişi, “Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak. Canınızı kurtarın” diyerek bomba ihbarında bulundu.

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