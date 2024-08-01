01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Keşan'da hafif ticari aracın çarpıp kaçtığı otomobildeki 1 kişi yaralandı

İHA
Giriş: 01.08.2024 14:08 Güncelleme: 01.08.2024 14:08
ABONE OL
Keşan’da hafif ticari aracın çarpıp kaçtığı otomobildeki 1 kişi yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, bir kişinin yaralandığı trafik kazasında, otomobile çarpan hafif ticari araç olay yerinden kaçarken plakasını kaza yerinde düşürdü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör