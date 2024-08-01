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Helikopter ambulans 4 yaşındaki çocuk için havalandı

İHA
Giriş: 01.08.2024 14:03 Güncelleme: 01.08.2024 14:03
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Helikopter ambulans 4 yaşındaki çocuk için havalandı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen çocuk için helikopter ambulans havalandı.

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