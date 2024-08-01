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Son çağrı! İsmail Haniye'nin vasiyetiyle Ayasofya meydanındayız | İstanbul "Gazze" için tek yürek olacak!

Giriş: 01.08.2024 21:58 Güncelleme: 02.08.2024 23:15
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Son çağrı! İsmail Haniye’nin vasiyetiyle Ayasofya meydanındayız | İstanbul Gazze için tek yürek olacak!

Geçtiğimiz günlerde terör devletinin alçak suikastı sonucu şehit olan İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı son çağrı üzerine STK’lar harekete geçti. Filistin davasının önderlerinden Haniye’nin son çağrısı nedeniyle binlerce kişi, Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor. Filistin Dayanışma Platformu çağrısıyla buluşan STK’lar, şehadete eren ve İsrail zindanlarda tutulan kardeşleri için tek yürek olacak. "Şehit İsmail Haniye'ye Sözümüz Var" diyerek çağrı yapılan buluşma öncesinde, #SonÇağrı ve #LastCall etiketiyle sosyal medyadan duyurular yapıldı. İsmail Haniye'den "Son Çağrı" buluşmasında dünya kamuoyuna birliktelik ve destek mesajı verilecek. Filistin halkının haklı direnişine destek amacıyla Ayasofya Meydanı'nda icra edilecek eylemde slogan ve marşlar ile İstanbul'un tek yürek olması bekleniyor.

Sivil Toplum Kuruluşları, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine 3 Ağustos'ta Filistin'e destek amacıyla meydanlarda toplanıyor.


Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen STK'lar ve gönüllüler Filistin'de yaşananların son bulması için Ayasofya Medyanı'nda Filistin halkına destek için buluşacak.

7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar ve ardından devam eden soykırımla Filistin'de yaşanan işgal ve zulüm dünya gündeminde önemli bir yere taşındı. Dünya liderlerinin çoğu ve uluslararası kuruluşlar yaşananlara sessiz kalırken kamuoyu direnişe geçti. İran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan İsmail Haniye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için uluslararası gün ilan ederek tüm dünya ülkelerini gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.

Hamas lideri şehit İsmail HaniyeHamas lideri şehit İsmail Haniye

İSMAİL HANİYE'DEN "SON ÇAĞRI"

"Şehit İsmail Haniye'ye Sözümüz Var" diyerek çağrı yapılan buluşma öncesinde, #SonÇağrı ve #LastCall etiketiyle sosyal medyadan duyurular yapılacak. İsmail Haniye'den "Son Çağrı" buluşmasında dünya kamuoyuna birliktelik ve destek mesajı verilecek. Filistin halkının haklı direnişine destek amacıyla Ayasofya Meydanı'nda icra edilecek eylemde slogan ve marşlar ile İstanbul'un tek yürek olması bekleniyor.

7 EKİM'DEN BUGÜNE NELER OLDU?

İsrail işgali altında olan Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'den bu yana saldırılar soykırım boyutunda devam etti. Geride kalan 300 günde ise dünyanın gözü önünde 40 bine yakın Filistinli şehit edildi, 91 bin kişi yaralandı. 10 bin Filistinli kayıp, 2 milyonun üzerinde Filistinli göç etmek zorunda kaldı. Son saldırılarda çocuklarını ve torunlarını şehit veren Hamas Lideri İsmail Haniye de şehadete erenler arasında yer aldı.

Tarih: 3 Ağustos 2024, Cumartesi

Saat: 18.30

Yer: Ayasofya Meydanı

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