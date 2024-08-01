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Makas atan kamyon kazaya yaptı: 2 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.08.2024 21:36
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Makas atan kamyon kazaya yaptı: 2 yaralı

Çerkezköy-Çorlu yolunda iddiaya göre trafiği tehlikeye atan dikkatsiz kamyon sürücüsünün sebep olduğu kazada, 2 kişi yaralandı.

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