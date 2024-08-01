Batman’da korkutucu trafik kazası: 8 yaralı

Yaşanan trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.