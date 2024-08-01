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Batman'da korkutucu trafik kazası: 8 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.08.2024 23:04
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Batman’da korkutucu trafik kazası: 8 yaralı

Batman'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği yolda bir kaza daha meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Batman Beşiri karayolunda meydana geldi.

Beşiri istikametine seyreden 34 SL 1625 plakalı otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirmek isterken seyir halindeki 34 JG 6003 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaşanan trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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