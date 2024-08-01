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Şırnak'ta tedavi edilen kaya kartalı yaşam alanına bırakıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 14:48
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Şırnak’ta tedavi edilen kaya kartalı yaşam alanına bırakıldı

Şırnak'ta bitkin halde vatandaşlar tarafından bulunan kaya kartalı, Şırnak Doğa Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavinin ardından yaşam alanına bırakıldı.

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