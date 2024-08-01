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Kayseri'de 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.08.2024 14:48
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Kayseri’de 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda; bir otomobil içerisinde 41 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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