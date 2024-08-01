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Siverek'te yol verme kavgasında 2 grup birbirine girdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.08.2024 14:46
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Siverek’te yol verme kavgasında 2 grup birbirine girdi

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi havaya ateş açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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