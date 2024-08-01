01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Sarıyer'de ruhsat kavgasında polisin silah doğrulttuğu şahsa halası siper oldu: O anlar kamerada

İHA
Giriş: 01.08.2024 16:05
ABONE OL
Sarıyer’de ruhsat kavgasında polisin silah doğrulttuğu şahsa halası siper oldu: O anlar kamerada

Sarıyer'de bir oto yıkamanın işletmecisi ve ruhsat sahibi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı olay anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör