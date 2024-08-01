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Önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca yumrukladı

İHA
Giriş: 01.08.2024 16:02 Güncelleme: 01.08.2024 16:04
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Önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca yumrukladı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilden inen bir şahıs, önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca yumruklayarak yaraladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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