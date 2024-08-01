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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 01.08.2024 16:10
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Hatay’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık bir hektarlık alanın yandığı bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

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