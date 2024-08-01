01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Şantaj suçundan aranan şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 13:20
ABONE OL
Şantaj suçundan aranan şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı

Afyonkarahisar’da şantaj suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (GC-Y)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör