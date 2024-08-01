Elektrik direğinden kopan tel demir kapıya düştü, akıma kapılan adam yaralandı

Olay, Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evde oturan Cemil Bıçakçı, evinin bahçesinden çıkmak için sürgülü demir kapıyı açtığı sırada elektrik teli kopup kapıya geldi.