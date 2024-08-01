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Kırklareli'de aranması olan 35 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.08.2024 13:18
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Kırklareli’de aranması olan 35 şüpheli yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde haklarında yakalama müzekkeresi bulunan 35 kişiyi yakaladı.

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