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Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 15:21
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Şanlıurfa’da sıcak hava etkisini sürdürüyor

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

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