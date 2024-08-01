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İzmir'deki trafik kazasında yaralanan genç kız, hastanede yaşamını yitirdi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 15:22
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İzmir’deki trafik kazasında yaralanan genç kız, hastanede yaşamını yitirdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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