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Erken müdahale hayat kurtardı

İHA
Giriş: 01.08.2024 15:27 Güncelleme: 01.08.2024 15:28
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Erken müdahale hayat kurtardı

Bolu’da bilinmeyen bir nedenden dolayı intihara teşebbüs eden 35 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

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