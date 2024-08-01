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Pakistan'ın Lahor kentinde son 44 yılın yağış rekoru kırıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 13:39
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Pakistan’ın Lahor kentinde son 44 yılın yağış rekoru kırıldı

Pakistan'ın Lahor şehrinde 3 saatte metrekareye 350 milimetre yağış düştüğü, bunun kentte son 44 yılın yağış rekoru olduğu bildirildi.

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