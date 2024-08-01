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Boynuna salıncak ipi dolanan çocuk hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 13:37
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Boynuna salıncak ipi dolanan çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'de, Ravan El Cemili (11), salıncakta sallanırken ipin boğazına dolanması sonucu hayatını kaybetti.

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