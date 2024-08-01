01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

MSB acı haberi duyurdu! Polis memuru Ahmet Şahan şehit oldu

Giriş: 01.08.2024 20:26 Güncelleme: 01.08.2024 20:38
ABONE OL
MSB acı haberi duyurdu! Polis memuru Ahmet Şahan şehit oldu

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Polis memuru Ahmet Şahan şehit düşmüştür. Kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Polis memuru Ahmet Şahan şehit düşmüştür. Kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör