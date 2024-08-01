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Manisa'da motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.08.2024 20:55
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Manisa’da motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin yol kenarındaki dut ağacına çarpması sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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