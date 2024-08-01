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Motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 12:57
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Motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalışma nedeniyle daralan yolda, hafif ticari araç ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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