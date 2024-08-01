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Cadde ortasında elektrik akımına kapıldı

İHA
Giriş: 01.08.2024 12:22 Güncelleme: 01.08.2024 12:23
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Cadde ortasında elektrik akımına kapıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan Nihat Güney hayatını kaybetti. Güney'in ölümünün ihmal kaynaklı olabileceğini belirten aile yakınları olayın araştırılmasını istedi.

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