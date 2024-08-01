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Kızlarına istismardan tutuklanan baba cezaevinde cinsel organını kesti

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 12:58
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Kızlarına istismardan tutuklanan baba cezaevinde cinsel organını kesti

Zonguldak'ta kızlarından birinin 18 haftalık hamile olduğunun ortaya çıkması sonrası 15 ve 17 yaşındaki 2 kızına da cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ergin A. (45), cezaevinde cinsel organını kesti. Hastanede cinsel organı geri dikilen Ergin A., tedavisi sonrası cezaevine geri gönderildi.

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