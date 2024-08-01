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Manisa’da ağaçlık alanda yangın

İHA
Giriş: 01.08.2024 13:06 Güncelleme: 01.08.2024 13:07
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Manisa’da ağaçlık alanda yangın

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ağaçlara sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

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