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Hamas lideri İsmail Haniye için Bitlis'te gıyabi cenaze namazı kılındı

İHA
Giriş: 01.08.2024 13:09 Güncelleme: 01.08.2024 13:09
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Hamas lideri İsmail Haniye için Bitlis’te gıyabi cenaze namazı kılındı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastla şehit edilmesinin ardından Bitlis'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

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