01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 13:04
ABONE OL
Elazığ’da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör