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Kazada savrulan ineğe başka bir araç daha çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 13:00
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Kazada savrulan ineğe başka bir araç daha çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Gaziantep'te, bir aracın çarpıp savurduğu ineğe karşı şeritten gelen hafif ticari araç çarptı. İneğin, hafif ticari aracın ön camından içeri girdiği feci kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralanırken inek telef oldu.

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