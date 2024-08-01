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Babasını öldüren genç kızdan ilginç paylaşım: “Şiddete eğilimliyim”

İHA
Giriş: 01.08.2024 13:18 Güncelleme: 01.08.2024 13:18
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Babasını öldüren genç kızdan ilginç paylaşım: Şiddete eğilimliyim

Isparta'da babasını göğsünden bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi kızın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Kick boks ve muay thai sporcusu olduğu öğrenilen genç kızın sosyal medyasında paylaştığı antrenman videosunda “Şiddete eğilimliyim” mesajı ortaya çıktı.

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