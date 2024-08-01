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Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 14:42
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Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. E.P. ve T.I. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ç.isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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