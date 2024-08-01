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İzmir'de 105 düzensiz göçmen yakalandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 06:32
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İzmir’de 105 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçelerinde denizde ve karada 20'si çocuk 105 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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