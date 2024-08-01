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Sultangazi'de kuaför salonuna silahlı saldırı düzenlendi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 08:44
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Sultangazi’de kuaför salonuna silahlı saldırı düzenlendi

Sultangazi'de kuaför salonuna, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

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