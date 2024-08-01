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AK Partili başkan kaza yaptı! Tedavi altına alındı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.08.2024 00:24
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AK Partili başkan kaza yaptı! Tedavi altına alındı

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası Ankara'dan dönen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Eskişehir'de trafik kazası geçirdi. Panik anların yaşandığı kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İl Başkanı Aydemir, yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ev burada tedavi altına alındı.

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