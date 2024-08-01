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Namaz Vakitleri şehir ara

Haniye’ye düzenlenen suikast yürüyüşle protesto edildi

İHA
Giriş: 01.08.2024 13:12 Güncelleme: 01.08.2024 13:12
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Haniye’ye düzenlenen suikast yürüyüşle protesto edildi

Uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için İstanbul’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Fatih Camii’nde kılınan namazın ardından yürüyüş yapıldı.

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