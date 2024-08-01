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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.08.2024 13:12
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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sağlık durumu iyi olan yaralılar, 112 ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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